Космонавт сфотографировал Петербург с борта МКС
Космонавт Сергей Рыжиков на прошлой неделе сфотографировал Петербург с борта МКС. Снимок опубликовал Роскосмос в своем Instagram.
В Роскосмосе отметили, что у Рыжикова получилась редкая фотография: «Помимо того, что этот город часто находится в пасмурном настроении, траектория полета МКС не затрагивает широту, на которой расположена северная столица России. Поэтому для космонавтов сфотографировать Петербург - это задача из категории "миссия невыполнима"».
Добавим, что россияне в апреле смогут увидеть метеорный поток Лириды, неуловимый Меркурий и оппозицию Юпитера.
Сложно будучи космонавтом не превратиться в популярного блогера: времени много, фактуры для фото — еще больше. В этом материале мы заглянули в Instagram-аккаунты астронавтов и выбрали самые красивые снимки.
Кстати, ранее в сети появились видео со всеми мостами Петербурга, снятыми свысоты птичьего полета. Здесь можно посмотреть на город и узнать названия всех переправ через Карповку, Крюков канал, Фонтанку и другие реки.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.