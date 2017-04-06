Космонавт сфотографировал Петербург с борта МКС

Космонавт Сергей Рыжиков на прошлой неделе сфотографировал Петербург с борта МКС. Снимок опубликовал Роскосмос в своем Instagram.

В Роскосмосе отметили, что у Рыжикова получилась редкая фотография: «Помимо того, что этот город часто находится в пасмурном настроении, траектория полета МКС не затрагивает широту, на которой расположена северная столица России. Поэтому для космонавтов сфотографировать Петербург - это задача из категории "миссия невыполнима"».

Добавим, что россияне в апреле смогут увидеть метеорный поток Лириды, неуловимый Меркурий и оппозицию Юпитера

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