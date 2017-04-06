В Петербурге платную парковку введут еще на 131 улице

Директор СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" Артем Хрюкин рассказал, что до конца 2017 года в Петербурге будет расширена зона платной парковки. По его словам, она охватит еще 131 улицу в Центральном районе города.

В планах Смольного ранее значилось расширение зоны платной парковки сразу на три района — Центральный, Адмиралтейский и Петроградский. Однако конкурсы на проектирование в Петроградском и Адмиралтейском районах не состоялись. "На участие в них была подана только одна заявка, оформленная с нарушением действующего законодательства и конкурсной документации", — отметил Хрюкин.

Он добавил, что повторно конкурсы в этом году объявляться уже не будут.

Сейчас пилотная зона платной парковки включает 27 улиц Центрального района. К концу года к ним прибавится еще 131 улица. Зона платной парковки будет ограничена Невой, Невским пр. до наб. реки Фонтанки, затем захватит небольшой участок Адмиралтейского района до Вознесенского пр. и продлится до набережной Невы. Стоимость часа парковки в новой зоне для легкового автомобиля, по данным комитета по тарифам, в 2017 году сохранится на уровне 60 рублей за час.

По материалам «Делового Петербурга»