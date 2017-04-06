СМИ: теракт в петербургском метро совершил смертник из ИГИЛ

Подрыв поезда петербургского метрополитена и закладку бомбы на станции «Площадь Восстания» подготовил и совершил человек, прошедший подготовку в «Исламском государстве». Об этом, в частности, говорят компоненты взрывного устройства.

Известно, что к утру 6 апреля сотрудники ФСБ, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела, завершили отработку связей и прошлого Акбаржона Джалилова и выяснили, что в 2014 году он въехал на территорию России из Турции. В настоящее время спецслужбы связываются с коллегами из сопредельных государств, чтобы выяснить конечный маршрут путешествия Джалилова, но есть уверенность, что он посещал Сирию, точнее, территорию «Исламского государства» – террористической организации, запрещенной в России.

По данным СМИ, среди компонентов бомбы из поезда криминалисты обнаружили жженный сахар. Специалисты считают родиной этого ноу-хау Сирию.

Ранее стало известно о задержании нескольких человек на Товарищеском проспекте и найденном в квартире на восьмом этаже взрывном устройстве. Одновременно Следственный комитет заявил, что в Петербурге задержаны знакомые смертника.

По материалам «Фонтанки.ру» 

Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции. Вечером 3 апреля СМИ сошлись во мнении, что теракт в метро Петербурга совершил смертник. Днем 4 апреля Следственный комитет объявил, что в петербургском метро подорвался 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов. В среду, 5 апреля, оперативники задержали шесть человек, которых подозревают в содействии террористической деятельности

 

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  • Автор: sobaka
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