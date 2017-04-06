В Петербурге обезврежена бомба в жилом доме

В жилом доме 22 корпус 1 по Товарищескому проспекту прошла спецоперация: правоохранители нашли и обезвредили взрывное устройство. Об этом заявил глава администрации Невского района Константин Серов.

Несмотря на то, что в здании продолжают работать следователи, жильцов уже заселяют обратно в квартиры после эвакуации.

Жильцы десятого подъезда рассказали журналистам, что около пяти утра их разбудил сильный шум – силовики взламывали двери на восьмом этаже. А примерно через два часа сотрудники полиции обошли квартиры и попросили людей покинуть дом. Эвакуированных жильцов разместили детском саду напротив.

Уже после эвакуации десятого подъезда были выведены на улицу соседи из девятой парадной – полиция взяла штурмом квартиру на восьмом этаже, где проживали выходцы из Средней Азии. Троих мужчин вывели в наручниках.

На данный момент у СМИ нет данных о том, связана ли обезвреженная бомба с терактом. Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции. Вечером 3 апреля СМИ сошлись во мнении, что теракт в метро Петербурга совершил смертник. Днем 4 апреля Следственный комитет объявил, что в петербургском метро подорвался 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов. В среду, 5 апреля, оперативники задержали шесть человек, которых подозревают в содействии террористической деятельности

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