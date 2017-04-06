В Петербурге обезврежена бомба в жилом доме

В жилом доме 22 корпус 1 по Товарищескому проспекту прошла спецоперация: правоохранители нашли и обезвредили взрывное устройство. Об этом заявил глава администрации Невского района Константин Серов.

Несмотря на то, что в здании продолжают работать следователи, жильцов уже заселяют обратно в квартиры после эвакуации.

Жильцы десятого подъезда рассказали журналистам, что около пяти утра их разбудил сильный шум – силовики взламывали двери на восьмом этаже. А примерно через два часа сотрудники полиции обошли квартиры и попросили людей покинуть дом. Эвакуированных жильцов разместили детском саду напротив.

Уже после эвакуации десятого подъезда были выведены на улицу соседи из девятой парадной – полиция взяла штурмом квартиру на восьмом этаже, где проживали выходцы из Средней Азии. Троих мужчин вывели в наручниках.