Петербуржцы запустили петицию с требованием вернуть доброе имя Андрею Никитину

Петербуржцы запустили в сети петицию с требованием вернуть доброе имя Ильясу (Андрею) Никитину – мужчине, которого СМИ ошибочно назвали предполагаемым террористом.

Петиция начинается с извинения от имени жителей Петербурга. После чего автор просит все СМИ, публиковавшие информации о том, что Андрей Никитин является подозреваемым в трагедии в петербургском метро, принести ему извинения.

«Необходимо восстановить честное имя человека, что бы ситуаций, как в аэропорту Внуково больше не происходило. Также просим следственный комитет города Нижневартовска, а так же комиссию по правам человека разобраться с незаконным увольнением Ильяса с занимаемой им должности».

Петицию уже подписали 885 пользователей.

Известно, что Никитин – уроженец Башкирии, который работает водителем-дальнобойщиком. После того, как мужчина увидел свое фото в прессе, он сам пришел в полицию (по данным «Фонтанки», его задержали в центре города).

«Я подробно ответил на все заданные мне в отделении вопросы. Меня поняли и услышали. Полностью согласен с правоохранителями. После этого я вылетел в Москву», — рассказал Никитин.

Но если у полиции не осталась подозрений на счет Никитина, то у рядовых граждан они были — накануне перепуганные пассажиры не пустили Андрея на борт самолета, который вылетал из аэропорта «Внуково». Мужчина был вынужден пропустить рейс.

А после работодатель Никитина в Нижневартовске сообщил о его увольнении, сославшись на просьбу регионального следственного комитета.

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