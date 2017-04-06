Петербуржцы запустили петицию с требованием вернуть доброе имя Андрею Никитину

«Необходимо восстановить честное имя человека, что бы ситуаций, как в аэропорту Внуково больше не происходило. Также просим следственный комитет города Нижневартовска, а так же комиссию по правам человека разобраться с незаконным увольнением Ильяса с занимаемой им должности».

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Известно, что Никитин – уроженец Башкирии, который работает водителем-дальнобойщиком. После того, как мужчина увидел свое фото в прессе, он сам пришел в полицию (по данным «Фонтанки», его задержали в центре города).

«Я подробно ответил на все заданные мне в отделении вопросы. Меня поняли и услышали. Полностью согласен с правоохранителями. После этого я вылетел в Москву», — рассказал Никитин.