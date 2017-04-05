После теракта в Петербурге запустили бесплатный велопрокат

После теракта в метро в Петербурге запустили бесплатный велопрокат. Акция действует до конца рабочей недели — 7 апреля. Двухколесный транспорт можно будет взять на сутки.

Движение «Велосипедизация Петербурга» договорилось с двумя велопрокатами: в хостеле Bedandbike на Гороховой улице, 43 и в велокафе 1818 на улице Декабристов, 31.

Чтобы взять байк, нужно будет оставить в залог паспорт и 2000 рублей. Уточнить наличие велосипедов можно по телефонам 981-01-55 (Гороховая) и 988-31-40 (Декабристов).

Напомним, что в трагический для Петербурга день – 3 апреля – люди объединились, чтобы помочь друг другу. Из-за теракта в метро подземку закрыли: город парализовало, пробки достигли 10 баллов. Автомобилисты, тем не менее, не возмущались, а напротив – проявляли солидарность и подвозили пешеходов. Общественный транспорт и такси на один день стали бесплатными. Бары и кофейни поили застрявших далеко от дома людей чаем, а волонтеров угощали ужином. О чудесах взаимопомощи – в нашей подборке.