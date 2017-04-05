В «Приюте комедианта» пройдет концерт в поддержку пострадавших от терактов

В фойе театра «Приют комедианта» в воскресенье, 9 апреля, пройдет концерт в поддержку пострадавших от теракта в петербургском метро.

Из сообщения театра «Приют комедианта» 

«Приют комедианта» — ближайший театр к станции метро «Сенная площадь». В начале третьего закончилась репетиция, артисты и сотрудники разошлись. Многие пошли в направлении той самой станции. Кто-то успел сесть в состав за минуту до страшного события, кто-то немного задержался и на станцию уже не попал… Никто из сотрудников театра не пострадал, однако эти события наложили отпечаток на каждого жителя Санкт-Петербурга и всей страны».

В благотворительном концерте «Надо жить!» примут участие артисты театра «Приют комедианта» и группа «Не’мой Фронт». Вход – бесплатный по регистрации.

Читайте также:

Теракт в метро: что известно о взрыве и террористе

 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Названы имена всех погибших при теракте в петербургском метро

После теракта в Петербурге запустили бесплатный велопрокат

В теракте погиб чемпион России по рукопашному бою

Мужчину, которого СМИ ошибочно назвали террористом, уволили с работы

Футболисты «Зенита» спустились в метро

В Петербурге намерены провести митинг против терроризма

Девушке, перед которой взорвался террорист, требуется пластическая операция

«Сенную площадь» оцепили и закрыли для пассажиров, UPD