В «Приюте комедианта» пройдет концерт в поддержку пострадавших от терактов
В фойе театра «Приют комедианта» в воскресенье, 9 апреля, пройдет концерт в поддержку пострадавших от теракта в петербургском метро.
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Из сообщения театра «Приют комедианта»
«Приют комедианта» — ближайший театр к станции метро «Сенная площадь». В начале третьего закончилась репетиция, артисты и сотрудники разошлись. Многие пошли в направлении той самой станции. Кто-то успел сесть в состав за минуту до страшного события, кто-то немного задержался и на станцию уже не попал… Никто из сотрудников театра не пострадал, однако эти события наложили отпечаток на каждого жителя Санкт-Петербурга и всей страны».
В благотворительном концерте «Надо жить!» примут участие артисты театра «Приют комедианта» и группа «Не’мой Фронт». Вход – бесплатный по регистрации.
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