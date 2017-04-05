В «Приюте комедианта» пройдет концерт в поддержку пострадавших от терактов

Из сообщения театра «Приют комедианта» «Приют комедианта» — ближайший театр к станции метро «Сенная площадь». В начале третьего закончилась репетиция, артисты и сотрудники разошлись. Многие пошли в направлении той самой станции. Кто-то успел сесть в состав за минуту до страшного события, кто-то немного задержался и на станцию уже не попал… Никто из сотрудников театра не пострадал, однако эти события наложили отпечаток на каждого жителя Санкт-Петербурга и всей страны».