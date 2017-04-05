Мужчину, которого СМИ ошибочно назвали террористом, уволили с работы

Андрея Никитина, которого СМИ ошибочно назвали предполагаемым террористом, уволили с работы. Об этом попросил нижневартовский следственный комитет.

Андрей Никитин в комментарии ИА IslamNews

Сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моем увольнении, сославшись на просьбу регионального следственного комитета. Меня, моих близких и друзей повсюду выслеживают репортеры, которые ранее уже называли меня террористом. В итоге я не могу даже предпринять попытку улететь. Прошу вас не гоняться за мной и дать мне жить своей жизнью».

Известно, что Никитин – уроженец Башкирии, который работает водителем-дальнобойщиком. После того, как мужчина увидел свое фото в прессе, он сам пришел в полицию (по данным «Фонтанки», его задержали в центре города).

«Я подробно ответил на все заданные мне в отделении вопросы. Меня поняли и услышали. Полностью согласен с правоохранителями. После этого я вылетел в Москву», — рассказал Никитин.

Но если у полиции не осталась подозрений на счет Никитина, то у рядовых граждан они были — накануне перепуганные пассажиры не пустили Андрея на борт самолета, который вылетал из аэропорта «Внуково». Мужчина был вынужден пропустить рейс.

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