В Петербурге намерены провести митинг против терроризма

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров намерен 8 апреля провести в Петербурге антитеррористический митинг. Об этом он сообщил журналистам 5 апреля на брифинге в городском парламенте.

"Мы покажем солидарность с родными и близкими погибших и тех, кто пострадал. Этим мы покажем всему миру, что нас не запугать", – заявил Макаров. По его словам, пока не ясно, где именно он будет проходить.

Ранее федеральные СМИ сообщили, что в администрации президента запланировали провести в ближайшую субботу подобные митинги в крупных городах России. Якобы это может стать противовесом антикоррупционным акциям, состоявшимся 26 марта.

В Петербурге также запланирован оппозиционный митинг в связи с терактом. Уведомление подано гражданскими активистами, которые также хотят провести его 8 апреля на Марсовом поле.

По материалам «Фонтанки.ру»

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