В СПбГУ выступит всемирно известный клоун Вячеслав Полунин

В СПбГУ 14 апреля выступит всемирно известный клоун, режиссер и экс-худрук Цирка на Фонтанке Вячеслав Полунин.

На открытой встрече в актовом зале экономического факультета Полунин расскажет, какое будущее ждет клоунаду, как находить подход к людям и зачем заставлять их улыбаться.

Старт: в 19 часов. Адрес: Таврическая улица, 21-23-25. Вход – свободный, но необходимо зарегистрироваться.

Добавим, что встреча с главным клоуном страны пойдет в рамках цикла «В Петербурге #можноВСЁ». В СПбГУ уже выступали футболист Александр Кержаков, музыканты Сергей Шнуров и Билли Новик, артист Михаил Боярский и многие другие.

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