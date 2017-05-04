Андрей Курпатов: «Мы превращаем смерть людей в балаган, скорбь же требует молчания»

Надо учиться смотреть правде в глаза.

Случилась трагедия – это правда. Чувства, которое мы можем и должны испытывать – сочувствие к пострадавшим, скорбь по погибшим и ненависть к тем, кто повинен в горе и страдании людей.

Но это все. Страх и паника, которые как вирус поразили жителей нашего города – это вовсе не какое-то «естественное чувство», а банальная глупость.

Люди стали бояться ездить в метро и вообще в любом общественном транспорте, бегут врассыпную при виде «лиц кавказкой национальности», навязчиво смотрят сводки новостей и множат идиотские слухи…

Будучи внутри всего этого безумия, его абсурдности не заметишь. Но никакие объяснения не превратят глупость в «умность». Никакие.

Просто подумайте об этом здраво.

Правда в том, что люди смертны. Люди гибнут каждый божий день, и это банальная статистика: на улицах города чаще, чем в метро, в машинах – чаще, чем в общественном транспорте. Это факт.

Поверьте, ваш смартфон опаснее террориста. Подумайте об этом, когда в следующий раз будете набирать смску за рулем автомобиля или решите проверить обновления в ленте соцсетей, переходя дорогу.