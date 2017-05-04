Первый публичный психотерапевт в стране и основатель интеллектуального кластера «Игры разума» написал для нашего сайта колонку о том, как забота и сочувствие к пострадавшим во время теракта 3 апреля в метро подменяется нездоровым любопытством.
Андрей Курпатов: «Мы превращаем смерть людей в балаган, скорбь же требует молчания»
Надо учиться смотреть правде в глаза.
Случилась трагедия – это правда. Чувства, которое мы можем и должны испытывать – сочувствие к пострадавшим, скорбь по погибшим и ненависть к тем, кто повинен в горе и страдании людей.
Но это все. Страх и паника, которые как вирус поразили жителей нашего города – это вовсе не какое-то «естественное чувство», а банальная глупость.
Люди стали бояться ездить в метро и вообще в любом общественном транспорте, бегут врассыпную при виде «лиц кавказкой национальности», навязчиво смотрят сводки новостей и множат идиотские слухи…
Будучи внутри всего этого безумия, его абсурдности не заметишь. Но никакие объяснения не превратят глупость в «умность». Никакие.
Просто подумайте об этом здраво.
Правда в том, что люди смертны. Люди гибнут каждый божий день, и это банальная статистика: на улицах города чаще, чем в метро, в машинах – чаще, чем в общественном транспорте. Это факт.
Поверьте, ваш смартфон опаснее террориста. Подумайте об этом, когда в следующий раз будете набирать смску за рулем автомобиля или решите проверить обновления в ленте соцсетей, переходя дорогу.
«Кавказская национальность» (кто это вообще выдумал?) – никак не связана с риском для жизни окружающих. Причиной нашей смерти может стать хоть пьяное «лицо русской национальности», хоть бродячая собака. Каждая конкретная смерть индивидуальна.
Анализ новостных сносок – еще одно «развлечение» этих дней – ничего прибавить или убавить к случившейся трагедии не могут. Вы просто кормите этими желтыми новостями свой животный, иррациональный страх.
Люди смертны, а смерть по причине травмы или несчастного случая – третья в скорбном списке смертности (после рака и сердечно-сосудистых заболеваний). От этого никуда не уйти, это кривая нормального распределения. То, что случается чаще, случается чаще.
Скоро лето, и количество людей, которые погибнут от утопления в водоемах Санкт-Петербурга и области всего за пару недель превысит число жертв теракта между Сенной и Техноложкой. Почему бы по этой причине петербуржцам не начать бояться воды?
Все просто: утопления – банальная и скучная статистика, нет истошных криков в кадре, в лучшем случае строчка в местных новостях и никаких фотографий утопленников, а вот теракт – это, напротив, шоу с богатым видеорядом и множеством жареных фактов! «Любо-дорого посмотреть…»
Медиа, смакующие трагедию, похожи на антрепренёров гладиаторских боев в римском Колизее. Они, конечно, не со зла. Но публика жаждет и антрепренеры стараются. Никому даже в голову не приходит устыдиться этой нашей подсознательной жажде наблюдать чужую боль.
Да, мы делаем это под видом «заботы», «сочувствия» и «участия». Но я со всей ответственностью заявляю – никакая это не забота. Отнюдь.
Когда-то я пять лет отработал на кризисном отделении Клиники неврозов им. академика И.П. Павлова. Среди моих пациентов были пострадавшие с Северного Кавказа, матери детей, оказавшихся под падающим портиком на той же Сенной, заложники Норд Оста, жены и родители ребят, погибших на подлодке «Курск»… Никому из них подобное «сочувствующее» любопытство не требовалось.
Правда в том, что мы лишь потворствуем своему нездоровому, невротичному любопытству, и даже не замечаем этого. Мы превращаем смерть людей в балаган. Скорбь же требует молчания, а не истерики с падучими припадками.
Все же страхи на свой личный счет – «Боже-боже, как же я теперь поеду в метро?!» – просто малодушие. Признайтесь себе в этом. Люди погибли, та бомба уже взорвалась, а потому меры безопасности временно усилены в разы и по всем фронтам. Их смерть увеличила нашу безопасность.
В этом правда: кто-то всегда платит за нашу безопасность, иногда ценой своей жизни.
Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции. Вечером 3 апреля СМИ сошлись во мнении, что теракт в метро Петербурга совершил смертник. Днем 4 апреля Следственный комитет объявил, что в петербургском метро подорвался 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов. В среду, 5 апреля, оперативники задержали шесть человек, которых подозревают в содействии террористической деятельности.
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