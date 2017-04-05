Девушке, перед которой взорвался террорист, требуется пластическая операция

В теракте, произошедшем в петербургском метро, пострадала 24-летняя Эвелина Антонова. Террорист взорвался прямо перед ней – теперь девушке требуется пластическая операция.

Сейчас Эвелина находится в хирургической реанимации НИИ имени И.И. Джанелидзе в тяжелом состоянии.

«Эвик приходит в сознание,но очень слаба. Глазки спасли, нос был оторван (пришили), лицо... Не знаю, как и описать. Впереди ещё две операции, одна из которых-пластическая. Все мы понимаем, что значит для девушки красивое лицо,а ведь террорист взорвался прямо перед ней», - сообщают близкие пострадавшей.

Петербуржцы запустили сбор средств на помощь Эвелине, подробнее можно узнать здесь.

Напомним, что также открыт общий счет для пожертвований пострадавшим от теракта.

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