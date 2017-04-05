Депутаты предложили запретить соцсети детям до 14 лет

В ЗакСе Ленобласти предложили запретить пользоваться соцсетями детям до 14 лет. Остальных же хотят обязать создавать страницы только под своим настоящим именем, а при регистрации требовать данные паспорта. Законопроект планируется внести в Госдуму сегодня, 5 апреля.

За нарушение этих правил владельцев сайта будут штрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей. А если пользователь указал недостоверную информацию, то ему грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

Более того, создавать страницу можно только одну и только под настоящим именем и фамилией, иначе последует штраф: владельцу сайта — до 300 тысяч рублей, пользователю — до 5 тысяч.

Кроме того, законопроект запрещает информировать граждан о несанкционированных собраниях и митингах. А также распространять информацию, пропагандирующую национальную и иную нетерпимость, употребление алкоголя и табака, нетрадиционные сексуальные отношения и прочее — если сообщения не сопровождаются «явным осуждением указанных материалов».

«Вконтакте» с иронией отнеслись к данной инициативе. «Документ необходимо дополнить запретом на употребление мороженого большими кусками, запретом просмотра ТВ после 21:00, а также запретом на выход из дома без шапки», – прокомментировал законопроект пресс-секретарь соцсети Евгений Красников.