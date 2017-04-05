Запущен сайт для сбора подписей в поддержку референдума по Исаакию

В сети появился сайт для сбора подписей в поддержку референдума по Исаакиевскому собору. Уже сейчас на нем можно зарегистрироваться, а сам сбор откроется после 17 апреля.

Портал запустили активисты группы «Сохраним Исаакиевский собор». В ЗакСе рассматривают законность референдума – в случае положительного решения активистам нужно будет за один месяц собрать 76 тысяч подписей.

Активисты утверждают, что это «необычайно сложная задача». Сейчас все желающие смогут оставить на сайте свои контактные данные. А с началом кампании за референдум подписавшимся сообщат, где можно заполнить официальный подписной лист, или направят сборщика подписей.

Отмечается, что поставить свою подпись за референдум смогут только жители Петербурга, имеющие регистрацию в городе.