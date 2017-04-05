«Сенную площадь» оцепили и закрыли для пассажиров, UPD
Пассажиры утром 5 апреля снова не могут воспользоваться станцией «Сенная площадь» 2-й линии метрополитена Петербурга. Поезда проезжают мимо, людей не выпускают из-за анонимного сообщения.
Станция «Сенная площадь» недоступна примерно с 09:50. По громкой связи в метро сообщают, что по техническим причинам закрыты «Сенная площадь» и переходы с нее на «Садовую» и «Спасскую».
В пресс-службе подземки объяснили, что «Сенная» закрыта из-за анонимного сообщения.
UPD В 10:30 «Сенную площадь» открыли
Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции. Вечером 3 апреля СМИ сошлись во мнении, что теракт в метро Петербурга совершил смертник. Днем 4 апреля Следственный комитет объявил, что в петербургском метро подорвался 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов.
Как показала экспертиза, Джалилов причастен и к взрыву в перегоне «Сенной площади», и к бомбе, оставленной на станции метро «Площадь Восстания».
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