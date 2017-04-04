СМИ: террориста из петербургского метро завербовали исламисты

22-летний Акбарджон Джалилов, подозреваемый в теракте в петербургском метро, мог быть завербован исламистами.

Источник рассказал, что в феврале 2017 года Джалилов навещал родственников в Киргизии, а после возвращения стал неразговорчивым и замкнутым. Правоохранительные органы, предполагают, что юношу завербовали экстремисты.

«Возможно, то, что он остался один в России, сделало его уязвимым, он мог попасть под влияние вербовщиков, но никто об этом достоверно не знает, парень всегда был очень послушным и отзывчивым человеком», — отметил собеседник.

Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции. Вечером 3 апреля СМИ сошлись во мнении, что теракт в метро Петербурга совершил смертник. Днем 4 апреля Следственный комитет объявил, что в петербургском метро подорвался 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов.

Как показала экспертиза, Джалилов причастен и к взрыву в перегоне «Сенной площади», и к бомбе, оставленной на станции метро «Площадь Восстания».

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