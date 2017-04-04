Петербург назван самым добрым городом в России

Петербург возглавил рейтинг самых добрых городов России. На втором месте оказалась Казань, на третьем – Химки.

Общественная палата РФ опубликовала рейтинг самых добрых городов России, лидером которого признан Петербург. На втором месте оказалась Казань, на третьем – Химки. В десятку самых добрых городов попали Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саратов, Пермь, Омск и Череповец, сообщает пресс-служба ОП.

"Результаты первого месяца работы нашего проекта #МарафонДобрыхДел показали, что люди крайне озабочены состоянием окружающей среды и готовы прилагать собственные силы и средства для разрешения экологических проблем", - рассказала член ОП РФ, инициатор акции Елена Сутормина.

В основу рейтинга легло количество добрых дел, выполненных жителями российских городов в рамках всероссийской акции #МарафонДобрыхДел.

Самыми востребованными заданиями акции оказались составление народной карты пунктов приема вторсырья, уборка окрестных территорий и создание экологических плакатов.

Добавим, что петербуржцы проявили невероятную сплоченность перед лицом беды. В трагический для Петербурга день – 3 апреля – люди объединились, чтобы помочь друг другу. Из-за теракта в метро подземку закрыли: город парализовало, пробки достигли 10 баллов. Автомобилисты, тем не менее, не возмущались, а напротив – проявляли солидарность и подвозили пешеходов. Общественный транспорт и такси на один день стали бесплатными. Бары и кофейни поили застрявших далеко от дома людей чаем, а волонтеров угощали ужином. О чудесах взаимопомощи – в нашей подборке.

По материалам "Делового Петербурга"