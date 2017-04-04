В Эрмитаже ввели тотальную проверку посетителей после теракта

В Государственном Эрмитаже резко усилили меры безопасности. Теперь в музее проводят тотальную проверку посетителей. «Что, безусловно, может вызвать неудобства для гостей», – признают в пресс-службе. Текст был размещен на сайте учреждения.

«Также достигнута договоренность между Государственным Эрмитажем и Росгвардией об усилении совместных мер безопасности», – отмечается в сообщении.

Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции. Вечером 3 апреля СМИ сошлись во мнении, что теракт в метро Петербурга совершил смертник. Днем 4 апреля Следственный комитет объявил, что теракт в петербургском метро совершил 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов.

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