В Эрмитаже ввели тотальную проверку посетителей после теракта

В Государственном Эрмитаже резко усилили меры безопасности. Теперь в музее проводят тотальную проверку посетителей. «Что, безусловно, может вызвать неудобства для гостей», – признают в пресс-службе. Текст был размещен на сайте учреждения.

«Также достигнута договоренность между Государственным Эрмитажем и Росгвардией об усилении совместных мер безопасности», – отмечается в сообщении.