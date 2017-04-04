Пассажиры не пустили на борт мужчину, которого СМИ ошибочно назвали предполагаемым террористом
Андрея Никитина, которого СМИ ошибочно назвали предполагаемым террористом, перепуганные пассажиры не пустили на борт самолета, который вылетал из аэропорта «Внуково».
Известно, что Никитин – уроженец Башкирии, который работает водителем-дальнобойщиком. После того, как мужчина увидел свое фото в прессе, он сам пришел в полицию (по данным «Фонтанки», его задержали в центре города).
«Я подробно ответил на все заданные мне в отделении вопросы. Меня поняли и услышали. Полностью согласен с правоохранителями. После этого я вылетел в Москву», — рассказал Никитин.
Но если у полиции не осталась подозрений на счет Никитина, то у рядовых граждан они были — Андрей прошел паспортный контроль, однако в самолет сесть не смог из-за того, что пассажиры отказались с ним лететь. Мужчина был вынужден пропустить рейс.
Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции. Вечером 3 апреля СМИ сошлись во мнении, что теракт в метро Петербурга совершил смертник. Днем 4 апреля Следственный комитет объявил, что теракт в петербургском метро совершил 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов.
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