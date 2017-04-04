Мы публикуем невероятный монолог Евы Вишневской, которая должна была ехать в том самом вагоне, но по чистой случайности села в соседний. Предупреждаем особо впечатлительных, в тексте много подробностей о происходящем в подземке после взрыва.
История уцелевшей Евы Вишневской: «Сегодня я узнала цену жизни и счастье быть живой»
«У меня есть такая вот привычка, которая меня бесит: когда я сажусь в метро, я никак не могу выбрать дверь, в которую заходить. Нацеливаюсь на одну, но что-то внутри меня зловредно дергает и я иду к следующей. Страшно раздражают эти сомнения, но сегодня они спасли мне жизнь.
Сегодня (3 апреля — прим. Ред) днем я села в поезд на станции Петроградская и как всегда вошла не в ту дверь, у которой стояла. Двери вели в разные вагоны. Мы уже подъезжали к Техноложке, как вдруг рванул соседний вагон. Вагон, в который я изначально должна была зайти. Я что-то строчила в телефоне и помню только, как все мы встали и пошли в противоположный конец. Я вот думала, что это не все и следующий вагон наш. Мне было не страшно, шок. Я лишь думала о том, что не хотелось бы кончиться сейчас, что это будет больно, а я многое не успела - стандартно. Я думала о том, что могу не успеть достать телефон и решить, кому я могу позвонить, чтобы напомнить напоследок, что люблю. Или сказать впервые. И что сказать...
Вагон затянуло дымом, пахло гарью, паленой пластмассой. В соседнем вагоне уже не было света. А потом мы выехали на станцию и накатило бессознательное облегчение: я жива, я выйду. Мы еще не понимали, что произошло. Какой-то дед вообще не заметил, что у нас тут проблема, Хьюстон. Я подхватила его под руку и несмотря на возражения потащила из вагона со словами: "Все, приехали, дедуль, поезд дальше не идет". Дальше его наверное вывели, станцию перекрыли.
В этот момент в двери соседнего ломились люди, в темноте вагона, освещения со станции было немного. Я вышла, а они лезли из окон и стоявшие на перроне подавали им руки, вытягивали: "Скорее! Скорее! Вызовите скорую! Дети есть в вагоне? Там есть дети?!"
Кто-то кричал, кто-то выл. Кто-то командовал. Я была в шоке и пользы от меня было ноль, еле ногами передвигала, послушно отошла, когда какой-то помогающий парень скомандовал отойти.
На перрон двое поспешно вытащили мужчину, оставляя на каменном полу кровавый след. У колонны сидела девушка - у нее была искалечена левая сторона лица. Она молчала и не понимала, что происходит. Люди суетились, многие в мелких ранах, кровоподтеках. И все они, все, кто выбрался из этого вагона были в крови других людей. Куски плоти и брызги крови. Я посмотрела на центральные двери - где-то там случился взрыв, они были выбиты наружу, такой он был силы. И я увидела то, что забуду нескоро. Я увидела развороченные тела тех, кто стоял рядом с взрывчаткой. Это даже были не тела - месиво безымянных людей, разных возрастов и полов... И все это уже не имело значения, потому что они превратились в кашу, которая заляпала там все. Черный, обугленный вагон и человеческая плоть.
И когда меня оттуда забрал друг, я сидела в его машине, несла практически бессвязный бред и думала: хоть один из тех, кто считает себя достойным совершить ЭТО видел хоть раз своими глазами последствия? Видели они то, что увидела я? Или горазды лишь отслеживать результаты в сводках?
Я не хочу брать на себя грех и проклинать кого-то ненавистью, но сегодня я осознала, что есть люди, которые недостойны называться людьми. Есть нелюди, проклятые самим господом богом, бездушные твари с нестираемой печатью гнили на поганом нутре.
Сегодня акции моей жизни резко взлетели вверх. Похоже, у меня больше нет времени на лень и сомнения. Есть время только жить.
Сегодня я узнала цену жизни. Счастье жизни. Счастье быть живой, чтобы позвонить своим любимым и сказать: я жива. Я 'случайно' села в другой вагон"» — написала девушка у себя в соцсетях.
Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции. Вечером 3 апреля СМИ сошлись во мнении, что теракт в метро Петербурга совершил смертник. Днем 4 апреля Следственный комитет объявил, что теракт в петербургском метро совершил 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов.
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