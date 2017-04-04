История уцелевшей Евы Вишневской: «Сегодня я узнала цену жизни и счастье быть живой»

Кто-то кричал, кто-то выл. Кто-то командовал. Я была в шоке и пользы от меня было ноль, еле ногами передвигала, послушно отошла, когда какой-то помогающий парень скомандовал отойти.

На перрон двое поспешно вытащили мужчину, оставляя на каменном полу кровавый след. У колонны сидела девушка - у нее была искалечена левая сторона лица. Она молчала и не понимала, что происходит. Люди суетились, многие в мелких ранах, кровоподтеках. И все они, все, кто выбрался из этого вагона были в крови других людей. Куски плоти и брызги крови. Я посмотрела на центральные двери - где-то там случился взрыв, они были выбиты наружу, такой он был силы. И я увидела то, что забуду нескоро. Я увидела развороченные тела тех, кто стоял рядом с взрывчаткой. Это даже были не тела - месиво безымянных людей, разных возрастов и полов... И все это уже не имело значения, потому что они превратились в кашу, которая заляпала там все. Черный, обугленный вагон и человеческая плоть.

И когда меня оттуда забрал друг, я сидела в его машине, несла практически бессвязный бред и думала: хоть один из тех, кто считает себя достойным совершить ЭТО видел хоть раз своими глазами последствия? Видели они то, что увидела я? Или горазды лишь отслеживать результаты в сводках?

Я не хочу брать на себя грех и проклинать кого-то ненавистью, но сегодня я осознала, что есть люди, которые недостойны называться людьми. Есть нелюди, проклятые самим господом богом, бездушные твари с нестираемой печатью гнили на поганом нутре.

Сегодня акции моей жизни резко взлетели вверх. Похоже, у меня больше нет времени на лень и сомнения. Есть время только жить.

Сегодня я узнала цену жизни. Счастье жизни. Счастье быть живой, чтобы позвонить своим любимым и сказать: я жива. Я 'случайно' села в другой вагон"» — написала девушка у себя в соцсетях.