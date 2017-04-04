Полтавченко выступил против установки мемориала на месте взрыва в метро

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко против установки мемориала или памятного знака на месте взрыва в петербургском метро. Своё мнение он выразил в общении с журналистами 4 апреля.

"Этот вопрос часто возникает, когда происходят ЧП. Я считаю, что не надо ставить памятные знаки везде, где произошли такие события (как это делают на шоссе в месте ДТП с летальным исходом)", – рассказал глава города.

Тем не менее, по его мнению, в городе необходимо организовать мемориал памяти всех жертв терактов, аварий и катастроф. "Должен быть единый объект, куда могли бы прийти люди и поклониться в память об ушедших", – пояснил губернатор.

Добавим, что в день трагедии, 3 апреля, петербуржцы вечером несли цветы и свечи на Сенную площадь и выход из станции «Технологический институт». Акцию памяти также поддержали в Москве.

По материалам "Фонтанки.ру"

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