Власти рассказали о пострадавших в результате теракта
Губернатор Георгий Полтавченко рассказал журналистам о пострадавших в результате теракта в петербургском метро.
Среди 49 госпитализированных оказались жители 17 регионов, а также три иностранца: граждане Узбекистана, Таджикистана и Белоруссии.
На данный момент 12 человек по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, 27 пострадавших – в средней тяжести, 10 – среднем.
Как сообщалось ранее, 14 человек погибло в результате взрыва на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1». Трагедия произошла днем 3 апреля.
Читайте также:
Теракт в метро: что известно о взрыве и террористе
Online-трансляция: В петербургском метро прогремел взрыв
В метро Петербурга прогремел взрыв: что известно?
Петербург после теракта: город погрузился в транспортный коллапс
Очевидцы взрыва в метро: «Если бы я шла к эскалатору медленнее, то оказалась в эпицентре взрыва»
Фоторепортаж: акция памяти жертвам погибших в результате теракта в петербургском метро
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.