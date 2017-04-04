Власти рассказали о пострадавших в результате теракта

Губернатор Георгий Полтавченко рассказал журналистам о пострадавших в результате теракта в петербургском метро.

Среди 49 госпитализированных оказались жители 17 регионов, а также три иностранца: граждане Узбекистана, Таджикистана и Белоруссии.

На данный момент 12 человек по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, 27 пострадавших – в средней тяжести, 10 – среднем.

Как сообщалось ранее, 14 человек погибло в результате взрыва на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1». Трагедия произошла днем 3 апреля. 

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