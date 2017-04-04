СМИ: Следственный комитет установил личность предполагаемого подрывника

Следственный комитет установил личность пассажира петербургского метро, который предположительно мог привести в действие взрывное устройство. Фрагменты его останков были обнаружены в вагоне. Данные не разглашаются в интересах следствия.

Информацию о пассажире уже доложили председателю СК Александру Бастрыкину, который накануне прибыл в Петербург.

Сейчас следователи продолжают допрашивать очевидцев, осматривать место происшествия и проверять записи с камер видеонаблюдения, а также проводить взрывотехнические и генетические экспертизы.

Добавим, что СМИ пишут о том, что в деле о теракте фигурирует гражданин Киргизии. В метро его зафиксировали камеры наблюдения. По горячим следам Следственный комитет нашел 22-летнего гражданина России Акбаржона Джалилова, который является уроженцем киргизского города Ош.

Вчера вечером правоохранители уже проверили первого подозреваемого, которого разыскивали по записям камер наблюдения. По одним данным, мужчина сам пришел в полицию и заявил о своей непричастности к происшествию. По информации «Фонтанки.ру», подозреваемого задержали в центре города.



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