В Петербурге днем 3 апреля произошел взрыв на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». Мы собрали все версии, которые рассматриваются на данный момент.
Теракт в метро: что известно о взрыве и террористе
Что произошло
Взрыв в петербургском метро прогремел накануне днем около 14:40 – 14:50 в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Как рассказывали нам очевидцы, пострадавший вагон был третьим в составе.
Машинист решил не останавливать поезд и доехать до «Технологического института». Его действия были признаны правоохранительными органами правильными – людей было легче эвакуировать со станции. К тому же параллельная ветка на тот момент еще работала и многие смогли продолжить поездку, что позволило избежать сильной паники.
По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Изначально были сведения об 11 жертвах – ночью трое человек скончались в больницах города. Список госпитализированных опубликован на сайте МЧС. А СК РФ назвал официально имена 10 погибших.
Сейчас в медучреждениях Петербурга находятся 49 пострадавших, 13 человек уже отпустили домой.
Кроме того, еще одно взрывное устройство обнаружили на станции метро «Площадь восстания». Его успели обезвредить. Бомба была в корпусе от огнетушителя. Ее мощность составила от 500 граммов до килограмма в тротиловом эквиваленте.
Версии
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Как сообщали наши источники в правоохранительных органах, скорее всего, его совершил террорист-смертник. Изначально была информация, что бомбу могли подкинуть, но от этой версии впоследствии отказались, основываясь на характере повреждений у одного из погибших во время взрыва.
Как пишет «Фонтанка», по предварительным данным, в причастности к теракту подозревают уроженца Киргизии, 22-летнего Акбаржона Джалилова. Наши источники сообщали, что у него была временная регистрация в Петербурге. Данные о том, является ли он гражданином России разнятся.
По сообщению газеты «Коммерсант», спецслужбы знали о подготовке теракта в Петербурге, но не обладали конкретными деталями плана. Издание сообщает, что сотрудники СК и ФСБ изучают переписку в соцсетях, которую вел Акбаржон Джалилов, и опрашивают его знакомых. По одной из версий, идейный вдохновитель акции находится в Сирии на территории, подконтрольной запрещенной в России организации ИГ.
Официальной информации от СК РФ пока нет, но, скорее всего, террорист оставил бомбу на «Площади Восстания», а затем поехал на «Сенную площадь».
Что происходит сейчас
Сегодня метро Петербурга должно работать в штатном режиме, но периодически появляется информации о закрытии станций. Так, уже проверили «Достоевскую» (станция уже открыта). На данный момент исследуют тоннель «Гостиного двора» – он закрыт для входа и выхода пассажиров.
По данным на 13:45 метро работает в обычном режиме. Об этом сообщает в официальном канале метро Петербурга в «Телеграм».
В городе пробки от 5 до 8 баллов. Петербуржцы предпочитают пользоваться наземными видами транспорта.
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