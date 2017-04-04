Теракт в метро: что известно о взрыве и террористе

Что произошло

Взрыв в петербургском метро прогремел накануне днем около 14:40 – 14:50 в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Как рассказывали нам очевидцы, пострадавший вагон был третьим в составе.

Машинист решил не останавливать поезд и доехать до «Технологического института». Его действия были признаны правоохранительными органами правильными – людей было легче эвакуировать со станции. К тому же параллельная ветка на тот момент еще работала и многие смогли продолжить поездку, что позволило избежать сильной паники.

По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Изначально были сведения об 11 жертвах – ночью трое человек скончались в больницах города. Список госпитализированных опубликован на сайте МЧС. А СК РФ назвал официально имена 10 погибших.

Сейчас в медучреждениях Петербурга находятся 49 пострадавших, 13 человек уже отпустили домой.

Кроме того, еще одно взрывное устройство обнаружили на станции метро «Площадь восстания». Его успели обезвредить. Бомба была в корпусе от огнетушителя. Ее мощность составила от 500 граммов до килограмма в тротиловом эквиваленте.