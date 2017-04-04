В СПбГУ запустили службу психологической помощи петербуржцам

В СПбГУ предложили бесплатную психологическую помощь петербуржцам, «нуждающимся в эмоциональной поддержке в связи с трагическими событиями, произошедшими в нашем городе», сообщили нам в пресс-службе вуза.

Записаться на прием к психологу можно по телефону +7 (981) 888-88-31 с 11:00 до 17:00 часов.

Добавим, что МЧС оказывает помощь родственникам пострадавших: встречает их из других регионов и размещает в гостинице «Москва».

Напомним, что вчера, 3 апреля, в Петербурге произошел теракт: взрыв прогремел между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». 14 человек погибли, 47 пострадали. В городе объявлен трехдневный траур.

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