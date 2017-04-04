Из-за тотальной проверки закрыты все станции от «Московской» до «Петроградской»

Пассажирам недоступны большинство станций 2-й линии петербургского метрополитена. Поезда от «Московской» до «Петроградской» не идут.

Как сообщает пресс-служба метрополитена 4 апреля, движение по участку синей ветки не осуществляется с 12:40. Проехать можно только от «Купчино» до «Московской» и обратно и от «Парнаса» до «Петроградской» и обратно.

"Проводится тотальная проверка и станций и тоннелей", – говорится в заявлении предприятия.

В правоохранительных органах «Фонтанке» сообщали, что проверка началась после анонимного звонка о заминировании.

На 2-й линии продолжают проверку «Сенной», полностью закрыт пересадочный узел.

По материалам «Фонтанки.ру»

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