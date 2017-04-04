В Петербурге отключали сотовую связь, чтобы обезвредить бомбу

В понедельник днем сотовая связь на станции метро «Площадь Восстания» была на время отключена. Так силовики хотели предотвратить взрыв второй бомбы – ее мог привести в действие телефонный звонок. В итоге взрывное устройство удалось обезвредить.

Известно, что черную сумку на «Площади Восстания» сотрудник метрополитена обнаружил за полчаса до взрыва в поезде. Взрывное устройство было замаскировано под огнетушитель. А его мощность в 3-5 раз превышала разорвавшуюся в вагоне бомбу.

«Нужно понимать, что тот теракт, который вчера планировался, был рассчитан на гораздо большее число жертв. И значительную часть жертв удалось избежать именно благодаря тому, что система обеспечения безопасности отработала», — сказал собеседник РИА «Новостей».

Напомним, что вчера, 3 апреля, в Петербурге произошел теракт: взрыв прогремел между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». 14 человек погибли, 47 пострадали. В городе объявлен трехдневный траур.