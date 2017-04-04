Первого подозреваемого в совершении теракта проверили правоохранители

В Петербурге вчера вечером правоохранители проверили мужчину, которого разыскивали после теракта в метро по записям камер наблюдения. По одним данным подозреваемый сам пришел в полицию и заявил о своей непричастности к происшествию. По информации «Фонтанки.ру» подозреваемого задержали в центре города. Мужчина не оказывал сопротивления, представился по форме и прошел все стадии проверки на причастность к теракту в метро «Технологический институт».

 

Задержанным оказался уроженец Башкирии. Его персона привлекла силовиков благодаря характерной внешности и нахождению во время теракта у станции «Сенная площадь», откуда выехала электричка с бомбой в четвертом вагоне.

Добавим, что теперь в деле о теракте фигурирует уроженец Киргизии. В метро его зафиксировали камеры наблюдения. По горячим следам Следственный комитет нашел 22-летнего гражданина России Акбаржона Джалилова, который является уроженцем киргизского города Ош. 

По материалам "Фонтанки.ру".

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  • Автор: sobaka
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