Первого подозреваемого в совершении теракта проверили правоохранители

Задержанным оказался уроженец Башкирии. Его персона привлекла силовиков благодаря характерной внешности и нахождению во время теракта у станции «Сенная площадь», откуда выехала электричка с бомбой в четвертом вагоне.

Добавим, что теперь в деле о теракте фигурирует уроженец Киргизии. В метро его зафиксировали камеры наблюдения. По горячим следам Следственный комитет нашел 22-летнего гражданина России Акбаржона Джалилова, который является уроженцем киргизского города Ош.

По материалам "Фонтанки.ру".

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