Первого подозреваемого в совершении теракта проверили правоохранители
В Петербурге вчера вечером правоохранители проверили мужчину, которого разыскивали после теракта в метро по записям камер наблюдения. По одним данным подозреваемый сам пришел в полицию и заявил о своей непричастности к происшествию. По информации «Фонтанки.ру» подозреваемого задержали в центре города. Мужчина не оказывал сопротивления, представился по форме и прошел все стадии проверки на причастность к теракту в метро «Технологический институт».
#ЭКСКЛЮЗИВ— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 3 апреля 2017 г.
Публикуем фото предполагаемого террориста, устроившего #взрыв в #метро Петербурга: https://t.co/6IYGIorlFV pic.twitter.com/6Po3RCy46f
Задержанным оказался уроженец Башкирии. Его персона привлекла силовиков благодаря характерной внешности и нахождению во время теракта у станции «Сенная площадь», откуда выехала электричка с бомбой в четвертом вагоне.
Добавим, что теперь в деле о теракте фигурирует уроженец Киргизии. В метро его зафиксировали камеры наблюдения. По горячим следам Следственный комитет нашел 22-летнего гражданина России Акбаржона Джалилова, который является уроженцем киргизского города Ош.
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