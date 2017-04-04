В причастности к взрыву в петербургском метро заподозрен гражданин Киргизии

Уроженец Киргизии попал в круг вероятных подозреваемых в теракте на станции «Технологический институт» в Петербурге. В метро его зафиксировали камеры наблюдения, ориентировка ушла в соцсети.

Как стало известно «Фонтанке», по горячим следам Следственный комитет пришел к фигуре 22-летнего гражданина России. Акбаржон Джалилов является уроженцем киргизского города Ош, больше шести лет живет в Петербурге, сменил несколько паспортов, имеет заграничный. Кроме разосланной ориентировки, в розыск должны были поставить автомобиль Джалилова Daewoo Nexia. Известно также, что он имел притяжение к Комендантскому проспекту.

В течение второй половины 3 апреля СМИ со ссылкой на источники в следствии неоднократно сообщали о возможной причастности к теракту уроженца Киргизии. Называлась фамилия «Джалялов». Сообщалось также, что он произвел самоподрыв.

Акбаржон Джалилов стал третьим человеком, которого проверяют на теракт. Ранее полиция Петербурга разыскивала и нашла уроженца Башкирии, запомнившимся характерной одеждой. Присутствие студента из Казахстана Максима Арышева в эпицентре взрыва дало основания полагать, что смертником являлся он. Близкие опровергают это предположение, а МИД Казахстана ночью 4 апреля сообщил, что не может найти Максима среди погибших.

Напомним, что днем 3 апреля в перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт» в четвертом вагоне поезда произошел взрыв мощностью 600-700 граммов в тротиловом эквиваленте. Машинист Александр Каверин довел состав до платформы «Техноложки», чем обеспечил оперативную эвакуацию выживших пассажиров. По последним данным, погибли 14 человек, в больницы города доставлен 51 пострадавший. Из-за сильных повреждений опознание некоторых жертв будет проводиться с помощью генетической экспертизы.

По данным «Фонтанки.ру»

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