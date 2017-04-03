Опубликован полный список пострадавших

Опубликован список всех пострадавших в результате сегодняшнего теракта в петербургском метро. Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции.

1. Быстрова Марина Евгеньевна

2. Хасиев Виталий Вилич

3. Митрофанова Наталия Владимировна

4. Николаев Николай Алексеевич

5. Станиславюк Дмитрий Дмитриевич

6. Глазков Дмитрий Михайлович

7. Тихомиров Владимир Владиленович

8. Медянцева Елена Владимировна

10. Еникеев Артур Ринатович

11. Хокшакакбаров Шурикджон Мухамматович

12. Неизвестная №509, примерно 70 лет

13. Неизвестная №510, примерно 35 лет

14. Неизвестная №511 (Эвелина), примерно 24 года

15. Неизвестная №512, примерно 20 лет

16. Бугрова Ирина Леонидовна

17. Петрухина Светлана Николаевна

18. Малыха Нина Ивановна, 64 года

19. Бугрова Анастасия Витальевна

20. Слесаренко Анжелика Геннадьевна

21. Куварин Константин Дмитриевич

22. Захарченко Владимир Константинович

23. Семенов Максим Сергеевич

24. Власов Александр Валерьевич, 18 лет

25. Баранцевич Игорь Алексеевич

26. Смирнова Татьяна Сергеевна

27. Соседова Надежда Максимовна

28. Володько Михаил Валентинович

29. Бахлыкова Евгения Андреевна

30. Зонов Михаил Григорьевич

31. Постнов Сергей Александрович

32. Меливоев Нуридин

34. Абламская Анна Николаевна

35. Зяблицкая Вера Александровна

36. Шабалин Юрий Аркадьнвич

37. Чмыкало Тереза Владимировна

38. Сушкевич Юрий Казимирович

39. Головкова Светлана Борисовна

40. Тарасенков Руслан Игоревич

41. Зяблицкая Александра Андреевна

42. Ульянов Дмитрий Сергеевич, 35 лет

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