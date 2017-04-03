Опубликован полный список пострадавших

Опубликован список всех пострадавших в результате сегодняшнего теракта в петербургском метро. Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции.