Петербург после теракта: город погрузился в транспортный коллапс

НОВОСТИ ОБНОВЛЯЮТСЯ Все станции ЗАКРЫТЫ. ПРОИЗОШЁЛ ВЗРЫВ Соболезную всем людям, погибшим сегодня. У меня нет слов. 15.30 10 погибших, 20 пострадавших, предварительно. 15:40 Все станции Петербургского метрополитена закрыты на вход и выход. 15.50 На Спортивной ничего не было! На гуляющей по сети фото — учения в 2016 году. 16.00 12 погибших на данный момент и 25 пострадавших, среди них один ребенок ________________________ После взрыва, прогремевшего в метро Санкт-Петербурга, городские власти опубликовали телефоны, по которым жители города могут узнать о судьбе своих родных и близких или сообщить о подробностях произошедшего: +7 (812) 299-99-99 — телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу +7 (495) 983-79-01 — справочная МЧС РФ +7 (499) 216-99-99 — единый телефон доверия МЧС РФ ___________________________ Станция Сенная закрыта, всех прогнали. На технологическом институте произошел взрыв в вагоне, много пострадавших 14:30 что-то взорвалось на станции Сенная. Повалил дым и люди выбегали с платформы. 14:48 Площадь Восстания и переход на Маяковскую закрыты на вход и выход. 14:50 Закрыта ст. м Невский проспект Метро Петербурга: На вход и выход закрыты станции Парк Победы, Электросила, Московские ворота, Фрунзеская, Технологический институт, Сенная площадь, Гостиный двор. Движение осуществляется на участках Парнас - Невский проспект и Купчино - Московская 15:18 9 станций питерского метро закрыты — «Парк Победы», «Электросила», «Московские ворота», «Фрунзенская», «Технологический институт», «Сенная площадь», «Гостиный двор», «Маяковская» и «Площадь Восстания». В 15:40 все станции Петербургского метрополитена закрыты на вход и выход #piter#saintpetersburg#petersburg#санктпетербург#петербург#питер#спб#spb#vscospb#vscorussia#красиво#фото#путешествие#russia#город#city#россия#mytravelgram#igtravel#traveler#travelingram#instalife#urban#traveler#traveling#igtravel#ilove#europe#tourism

Публикация от ❤️ Жизни верь, она ведь учит (@piter.live78) Апр 3 2017 в 5:58 PDT