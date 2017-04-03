В Петербурге нарисовали граффити о задержаниях на антикоррупционных митингах: на рисунке изображена девушка, которую тащат четверо полицейских. В качестве подписи – дата 26 марта 2017 года. Автора стрит-работы пока вычислить не удалось.

В воскресенье, 26 марта, в крупных российских городах – от Владивостока до Петербурга – прошли антикоррупционные акции «Он вам не Димон». Митингующие вышли призыву оппозиционного политика Алексея Навального, который намедни опубликовал расследование об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева. В результате митингов по всей стране около 1300 россиян задержала полиция.

Добавим, что накануне президент РФ Владимир Путин обозначил свою позицию по митингам. Глава государства отметил, что вопросы борьбы с коррупцией должны быть в центре внимания, но не должны становиться инструментом раскрутки на политической арене в преддверии выборов. «Этот инструмент арабской весны: мы очень хорошо знаем, к чему это привело. Это же стало поводом для государственного переворота на Украине и повергло страну в хаос», — сказал Путин. А здесь можно почитать, что сказал о митингах актер Олег Басилашвили.