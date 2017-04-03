Названы самые нужные в России профессии

Министр образования и науки России Ольга Васильева назвала самые необходимые государству специальности, передает 3 апреля ТАСС.

По ее словам, самыми нужными для России кадрами являются инженерно-технические, естественно-научные, педагогические и медицинские.

Она уточнила, что число бюджетных мест на эти специальности в вузах будет сохранено на 2017-2018 годы.

«В течение последних трех лет отмечается рост потребность в выпускниках естественно-научных, инженерно- технических, педагогических, медицинских направлений. В 2016 году на инженерное направление было дано 46,7% бюджетных мест, на педагогическое направление — 9,2%, на медицинское направление — 8,4%. На 2017-2018 год эти цифры практически остаются без изменения. Это специальности, которые требуются сейчас стране», — сказала Васильева сегодня на коллегии Минобрнауки.

По ее данным, в частности 80% выпускников медицинских специальностей находят себе работу.

По материалам «Фонтанки.ру»

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  • Автор: sobaka
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