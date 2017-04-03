Родившие студентки смогут перевестись на бюджет уже в 2017 году

Родившие студентки смогут перевестись на бюджет уже в следующем учебном году, рассказала министр образования Ольга Васильева.

Васильева отметила, что мера призвана дать молодым матерям закончить обучение после рождения ребенка.

Согласно документу, список граждан, имеющих право на переход с платного обучения на бюджетное, пополнится новой категорией: в нее войдут женщины, родившие ребенка в период обучения. Предложение касается как вузов, так и колледжей.

В Минобрнауки пояснили, что перевестись на бесплатное отделение смогут только студентки без академических задолженностей и долгов по оплате за обучение.