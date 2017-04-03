Россияне в апреле смогут увидеть звездопад, Меркурий и Юпитер

Россияне в апреле смогут увидеть метеорный поток Лириды, неуловимый Меркурий и оппозицию Юпитера.

Так, в первой половине апреля на закате можно будет отыскать Меркурий, который называют неуловимым из-за того, что за ним трудно наблюдать – он часто прячется в лучах Солнца. В этом месяце планета будет видна в течение двух часов после заката, на западе, у самого горизонта.

Противостояние Юпитера произойдет 7 апреля – планета окажется на одной прямой с Землей и Солнцем. Юпитер найти легко – около месяца он будет самой яркой точкой на ночном небе.

С 16 по 25 апреля Земля встретится с Лиридами. Пик одного из самых старых наблюдаемых метеорных потоков придется на 22 апреля.

А с 19 апреля по 28 мая можно будет увидеть Аквариды — ожидается до 60 упавших метеоров за час

Самое удачное время для наблюдения – вторая половина ночи при условиях ясной погоды. Тогда метеоры будут видны невооруженным взглядом: они имеют свойство распределяться по всему небу и «выстреливать» пачками по пять-шесть штук.