ЛГБТ-активист Борис Конаков приковал себя наручниками к мосту Кадырова

В Петербурге ЛГБТ-активист, журналист и экс-редактор «Собака.ru» Борис Конаков приковал себя наручниками к мосту Кадырова. Так он хотел привлечь внимание к проблемам гомосексуалов в Чечне.
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В Петербурге ЛГБТ-активист, журналист и экс-редактор «Собака.ru» Борис Конаков приковал себя наручниками к мосту Кадырова. Так он хотел привлечь внимание к проблемам гомосексуалов в Чечне.
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