Скончался поэт Евгений Евтушенко

В США умер российский поэт Евгений Евтушенко. Об этом сообщил его друг Михаил Моргулис.

Евтушенко ушел из жизни в возрасте 84 лет. Накануне его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Евтушенко родился 18 июля 1932 года в Иркутской области. После выхода его первой книги «Разведчики грядущего» двадцатилетний поэт стал самым молодым членом Союза писателей СССР. А спустя десять лет, в 1963 году, Шведская академия наук обсуждала его в качестве одного из кандидатов на Нобелевскую премию по литературе. С 1991 года литератор жил в США.