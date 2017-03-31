В Петербурге запустилась служба взаимопомощи для велосипедистов. Для тех, кто ездит на двух колесах, создали канал BikeHelpSpb в мессенджере Telegram.

На BikeHelpSpb подписаны городские велосипедисты, которые готовы помочь тем, кто угодил в ДТП, пробил в пути колесо или столкнулся с другими сложностями. В сообщении нужно будет указать адрес, суть необходимой помощи и контактный телефон.

Добавим, что городской велопрокат «Велогород» откроет новый сезон во второй половине апреля. Географию станций с велосипедами расширят вдвое — до 150 вместо 96 существующих.