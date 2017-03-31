В Петербурге на набережной нарисовали граффити-портреты послов ООН

Художники движения «Явь» на набережной Обводного канала нарисовали граффити-портреты послов ООН. Свою работу они назвали «Стражи мира».

Из сообщения «Яви»

Сегодня мы хотим вспомнить Виталия Чуркина, которого нет с нами уже 40 дней, а также всех послов ООН, которые служили ради вашего с нами благополучия и спокойного неба над головой, отстаивали интересы нашей страны и делали все для сохранения мира. Мы чтим и помним тот труд и те усилия, которые были ими приложены. Нам хочется, чтобы об этих людях помнили не только мы, но и все наши соотечественники. Именно с этой целью мы создали галерею Стражей мира, тех, чья цель — не пустить войну в наш общий дом под названием Земля».

Добавим, что несколько дней назад художники «Яви»  разместили «Таблицу проверки ценностей» на улице Ленсовета. Она напоминает таблицы для проверки зрения, только вместо букв — бренды и маркеры успеха.

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