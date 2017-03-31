«Зенит-Арена» полностью готова: генподрядчик заявил о завершении всех работ

«Зенит-Арена» полностью готова: генподрядчик «Метрострой» заявил о завершении всех работ по адаптации стадиона проведению чемпионата мира 2018 года и Кубку конфедераций — 2017.

«Выполнены работы по обеспечению объекта дополнительными инженерными системами и их интеграции в действующий объект <...> Выполнены технические решения, связанные с обеспечением радиационной, химической, биологической и пожарной безопасности, взрывобезопасности и антитеррористической защищенности объекта»,— сообщается на сайте «Метростроя».

Также в компании отметили, что им удалось исправить недочеты выкатного поля, на котором нормативы по вибрации были превышены в семь раз. «Благодаря усилению металлического каркаса дополнительными деталями, установке домкратов и виброгасителей удалось достичь максимальной стабилизации многотонной конструкции», — написал генподрядчик.

Стоимость адаптационных работ составила 3 млрд рублей.

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