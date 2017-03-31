В Петербурге сожгли 150 кг санкционных сыров и колбас

Петербургский предприниматель, торгующий продуктами, незаконно привезенными из попавших под контрсанкции европейских стран, остался без крупной партии товара: все деликатесы сняли с полок и уничтожили.

Как сообщила 31 марта пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти, у индивидуального предпринимателя, занимающегося розничной торговлей, сотрудники ведомства при поддержке Пулковской таможни изъяли колбасы, масло, творог, йогурты, сыры разных видов и копченую рыбу.

Никаких ветеринарно-сопроводительных документов и соответствующих разрешений продавец предоставить не смог. При этом, судя по маркировкам, товар произвели в странах Евросоюза: на этикетках значились Германия, Нидерланды, Дания, Литва, Латвия, Испания, Италия, Польша, Швеция, Финляндия, Франция, Эстония.

Всего набралось больше 150 килограммов, которые в соответствии с законом сожгли.

По материалам «Фонтанки.ру» 

Оставить комментарий
  • Автор: sobaka
  • Опубликовано:

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В Петербурге сожгли килограммы клубники, томатов и грибов

В Петербурге сожгли центнер санкционных сыров, колбас и йогуртов

В Петербурге сожгли 400 кг санкционных помидоров

Швейцарии разрешат ввозить сыры и мясо в Россию

В России 78% сыра — фальсификат

Россия отказывается от белорусского мяса

В Россию запретили ввозить молочную продукцию из Украины

«Зенит-Арена» полностью готова: генподрядчик заявил о завершении всех работ