В Петербурге сожгли 150 кг санкционных сыров и колбас

Петербургский предприниматель, торгующий продуктами, незаконно привезенными из попавших под контрсанкции европейских стран, остался без крупной партии товара: все деликатесы сняли с полок и уничтожили.

Как сообщила 31 марта пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти, у индивидуального предпринимателя, занимающегося розничной торговлей, сотрудники ведомства при поддержке Пулковской таможни изъяли колбасы, масло, творог, йогурты, сыры разных видов и копченую рыбу.

Никаких ветеринарно-сопроводительных документов и соответствующих разрешений продавец предоставить не смог. При этом, судя по маркировкам, товар произвели в странах Евросоюза: на этикетках значились Германия, Нидерланды, Дания, Литва, Латвия, Испания, Италия, Польша, Швеция, Финляндия, Франция, Эстония.

Всего набралось больше 150 килограммов, которые в соответствии с законом сожгли.

По материалам «Фонтанки.ру»