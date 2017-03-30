Airbnb запустил сервис для аренды ванных комнат

Российский филиал Airbnb запускает сервис для аренды ванных комнат. На время сезона отключений горячей воды портал сменит название на AirBed&Bathroom вместо AirBed&Breakfast.

Собственники смогут отдельно сдавать в аренду свои ванные комнаты. А пользователи смогут снять их и дополнительно запросить банный реквизит: халат, тапочки, полотенца и принадлежности для душа.

Кроме того, Airbnb вводит услугу «Как дома» - гости смогут отдохнуть в квартире хозяина и побеседовать с ним за чашечкой чая.