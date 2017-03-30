В Петербурге намерены строить площадки для выгула собак

Комиссия по городскому хозяйству Законодательного собрания Петербурга 30 марта поддержала законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». В документе муниципалам добавляют полномочия по организации площадок для выгула собак.

Как объяснил автор проекта яблочник Борис Вишневский, на данный момент по закону гулять с собаками нужно в специальных местах, тогда как в городе нет ответственного органа, который бы отвечал за их создание.

"У меня у самого собака, и я прекрасно понимаю ситуацию", – заявил депутат.

Документ поддержали в совете муниципальных образований Петербурга. Глава МО Владимирский Иван Плюснин, выступая на комиссии, попросил дать возможность муниципалам не устанавливать в специальных местах выгула собак приспособления для их дрессировки, так как закон предполагает в этом случае ряд ограничений, которые не в каждом муниципалитете могут соблюсти. Соответствующую правку внесут в рамках второго чтения.

По материалам «Фонтанки.ру»