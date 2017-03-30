На берегу Финского залива нашли обессиленного тюлененка

Из сообщения Фонда друзей балтийской нерпы Первый тюлень 2017 года приплыл к нам! Это достаточно стандартный пациент нашего Центра – серый тюлень, сильно истощенный (его вес – чуть больше 12 кг.), самец. С самкой тюлененок расстался уже давно, так как полностью перелинял, но при этом он не был достаточно хорошо выкормлен и не смог самостоятельно охотиться. Сейчас малыш отсыпается в карантинном боксе».