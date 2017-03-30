На берегу Финского залива нашли обессиленного тюлененка

На берегу Финского залива в поселке Черная Лахта местный житель нашел обессиленного и истощенного тюлененка. Мужчина сразу связался с Фондом балтийской нерпы, где животному оказали помощь.

Из сообщения Фонда друзей балтийской нерпы

Первый тюлень 2017 года приплыл к нам! Это достаточно стандартный пациент нашего Центра – серый тюлень, сильно истощенный (его вес – чуть больше 12 кг.), самец. С самкой тюлененок расстался уже давно, так как полностью перелинял, но при этом он не был достаточно хорошо выкормлен и не смог самостоятельно охотиться. Сейчас малыш отсыпается в карантинном боксе».

Специалисты отмечают, что подбирать тюленят со льда самостоятельно ни в коем случае нельзя. Не стоит даже приближаться к животным — это может их напугать. Горожанам следует позвонить по телефону горячей линии 699-23-99, описать тюленя и его точное местонахождение.

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