Олег Басилашвили: «Такие мероприятия не должны позорно разгоняться властями»
Актер Олег Басилашвили высказался об антикоррупционных митингах, которые прошли по всей стране 26 марта.
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Актер Олег Басилашвили
Люди вышли на улицы с одной только целью — обратить внимание вышестоящих властей на борьбу с коррупцией и воровством. Такие мероприятия не должны так позорно разгоняться властями. Надо соблюдать закон, тогда и молодежь на улицы не пойдет. А зачем проводить какие-то специальные беседы с молодежью? Ребята, просто ведите себя нормально. Если вас обвинили в коррупции, а вы считаете, что это обвинение ложное, то возмутитесь, обратитесь в прокуратуру. Пусть она докажет вашу невиновность или виновность. Но не умалчивайте трусливо факты, о которых нам поведали ваши противники».
Добавим, что накануне президент РФ Владимир Путин обозначил свою позицию по митингам. Глава государства отметил, что вопросы борьбы с коррупцией должны быть в центре внимания, но не должны становиться инструментом раскрутки на политической арене в преддверии выборов. «Этот инструмент арабской весны: мы очень хорошо знаем, к чему это привело. Это же стало поводом для государственного переворота на Украине и повергло страну в хаос», — сказал Путин.
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