Актер Олег Басилашвили Люди вышли на улицы с одной только целью — обратить внимание вышестоящих властей на борьбу с коррупцией и воровством. Такие мероприятия не должны так позорно разгоняться властями. Надо соблюдать закон, тогда и молодежь на улицы не пойдет. А зачем проводить какие-то специальные беседы с молодежью? Ребята, просто ведите себя нормально. Если вас обвинили в коррупции, а вы считаете, что это обвинение ложное, то возмутитесь, обратитесь в прокуратуру. Пусть она докажет вашу невиновность или виновность. Но не умалчивайте трусливо факты, о которых нам поведали ваши противники».