В центре Петербурга появился плакат-кадр оперативной съемки с заседания правительства

Уличный художник Миша Маркер на перекрестке Курской и Воронежской улиц повесил новую работу – метровый плакат, стилизованный под кадр оперативной съемки с заседания правительства.

«Это кадр с «оперативной съемки» заседания правительства РФ, и пока не выяснены все обстоятельства дела, лица фигурантов этого дела скрыты под черными прямоугольниками», – пояснил Маркер.

Напомним, что в середине марта Миша Маркер повесил работу «Дело в цене» - сделанное в форме рекламы секс-услуг объявление о продаже принципов, позиций и мнений. Метровая картина появилась на Лиговском проспекте.

Миша Маркер начал развешивать работы на улицах Петербурга в 2015 году. Он избегает галерей принципиально — так художник общается с горожанами. И, по его собственному признанию, вовсе не жалеет, если люди забирают его картины к себе домой, а наоборот — считает это высшей формой признания.