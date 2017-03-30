Петербургские достопримечательности зажгутся синим светом

Достопримечательности Петербурга 2 апреля подсветят синим светом в поддержку людей с аутизмом. В акции «Зажги синим» примут участие Дворцовый мост, Театр юного зрителя и здание Биржи.

Также к акции присоединится Москва – в столице в этом году синим подсветят 25 зданий на Новом Арбате и Тверской улице.

Отметим, что акция «Зажги синим» была организована Всемирной организацией аутизма Autism Speaks (дословно — «Аутизм говорит») в 2005 году. А в 2007 году Генеральная Ассамблея ООН учредила Всемирный день информирования об аутизме, который теперь проводится 2 апреля.

Статистика гласит, что каждый 68 ребенок рождается с аутизмом, при том что на 5 мальчиков приходится одна девочка, поэтому цвет акции — голубой.