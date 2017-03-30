В СПбГУ откроется факультет иностранных языков

Ученый совет СПбГУ принял решение о создании в Санкт-Петербургском государственном университете нового факультета — факультета иностранных языков. Об этом сообщается на сайте вуза.

С предложением о создании нового направления в вузе выступили кафедры иностранных языков. Студенты множества направлений — физики, химии, истории — смогут изучать языки на профессиональном уровне. Новый факультет возглавит заведующая кафедрой английского языка экономики и права Светлана Рубцова, кандидат филологических наук. "Студенты многих направлений и специальностей хотят изучать не общий, а профессионально ориентированный английский язык.

Преподаватели кафедр иностранных языков разрабатывают такие программы... Кроме того, мы формируем программы обучения профессиональному переводу в каждой области знаний", — рассказала Рубцова.

Кроме того, на базе нового факультета планируется ввести международное тестирование на знание иностранных языков. Университет планирует для этого заключать договоры с соответствующими центрами, а экзаменовать студентов будут сертифицированные преподаватели.

По материалам «Делового Петербурга»