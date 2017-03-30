«Я бы сказал (неразб.): рекомендую на провокации не поддаваться никакие. И скажу так: вести себя достаточно (просто). Вы все понимаете, что (неразб.) среди населения были срежиссированы господином Навальным. Знаете, да, такого товарища? Я вам так хочу сказать: он не преследует никаких целей сделать Россию лучше. Это человек, который, скажем так, отрабатывает деньги вашингтонского обкома. Понимаете, да? Это человек, который, грубо говоря, на задании у американского посольства. Ну, ему нет смысла делать Россию лучше, понимаете, да? Если бы у него был такой смысл, да? Если бы он действительно хотел сделать нашу страну лучше, он бы что сделал? Он бы предложил какие-то альтернативные варианты, да?

Вы понимаете, человек, который хочет сделать лучше, он вместе с критикой предлагает какие-то действия, да? То есть критика должна быть конструктивная. Понятно, да? Критикуя - предлагай, предлагая - действуй. А он только критикует, ну, скажем так, вбрасывает в (СМИ), понимаете, да? Ну, только критика, да? Потому что там он скандалит там... э-э-э... разоблачения там, желтизны и прочего - кроме этого он ничего не делает. Понимаете, да? Если бы он хотел сделать что-нибудь действительно конструктивное, да? Там... сделать там... (неразб.) программу действий там... Понимаете, да? Если политик хочет заниматься политикой, да? А не пиаром там, популизм, он какую-то там программу составляет действий. Что-то продумывает. Понимаете, да?

А он, ну, скажем так, занимается вбросами в (вентилятор), провокацией. Ничего конструктивного не предлагает. Если вы понимаете, да, что он пользуется тем, что, ну, молодежь ничего не понимает.. Ему-то ничего не будет, да? Скажем так. У него-то судимость есть, да? Скажем так. (неразб.) ни прокуратура, ни судим, не работает, скажем так. Я не сомневаюсь, что он будет делать на самом деле, это не важно. Тем более, насколько я знаю, у него уже несколько судимостей, насколько я знаю. (неразб.) В данный момент, неоднократное нарушение законодательства по митингам (неразб.) является основание для уголовного преследования.(неразб.)

То есть если раньше, скажем так, (неразб.) ходили на митинги, да? Делали ставку на (неразб.) То теперь неоднократное нарушение является основанием для уголовного преследования, то есть это уголовное дело, судимость, понимаете? Неоднократное нарушение является основанием для уголовного преследования, серьезного абсолютно. (неразб.) Понимаете, что члены (неразб.) теперь должны ему поверить. (неразб.) Уже лет десять первого числа каждого месяца на Гостином дворе собираются люди в защиту (преследования по закону). (неразб.) Основная часть тех, кто (проявил) освещение этих мероприятий, да? Это были те люди (неразб.) И они просто не знают, ничего другого. (неразб.) со стадным инстинктом. (неразб.) Это теперь люди пришли, которые, ну, скажем так, сознательно жить (неразб.) Они просто не знают ничего другого. И как они могут быть недовольны, если они ничего другого не знают?

Я все-таки постарше вас, да? Я знаю, да, что благополучно (неразб.) Отлично помните, да? Я могу сказать, что в данный момент уровень жизни, да, разительно отличается от того, что было в девяностых. Поэтому я и не хожу, я понимаю, что в данный (момент) уровень жизни при нынешнем президенте гораздо выше, чем при Ельцине. У тех, чья жизнь, сознательная жизнь прошла при нынешнем президенте просто не поймет, не знает, что было в девяностые. Многие говорят: почему лучше живут в Европе, да? Но немного не туда смотрят.(неразб.) (Посмотрите) в Северной Корее, я думаю, что здесь все... Бесспорный факт, что по сравнению с Северной Кореей, да, Россия - это образец демократии.»