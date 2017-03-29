Михаил Пиотровский рассказал об аресте замдиректора Эрмитажа

Михаил Пиотровский дал комментарий по поводу задержания и ареста своего заместителя Михаила Новикова. Директор Эрмитажа полагает, что это может быть связано со строительными проектами.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский Все происходящее прежде всего связано с вопросом эрмитажных строек. А где такие большие стройки, там много денег, много разных проблем, много недобросовестных подрядчиков. Но финансовая деятельность Эрмитажа все время проверяется - Федеральной службой безопасности и Счетной палатой. Что касается последних событий, то хочу подчеркнуть, что у нас все-таки еще существует презумпция невиновности и комментировать все случившееся можно будет через некоторое время, когда ситуация станет яснее».

Напомним, что сегодня, 29 марта, Лефортовский суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.